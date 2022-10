उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर भड़का एकनाथ शिंदे गुट, बोला-चुनाव आयोग का सम्मान करो

Maharashtra

शिवसेना के दोनों गुटों की लड़ाई नए सिरे से छिड़ चुकी है। पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने चुनाव आयोग के सामने तीन नाम देकर हर हाल में उन्हीं में से एक पर मुहर लगाने की बात की तो उसपर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे ने जोरदार पलटवार करते हुआ कहा है कि ढाई साल तक कुछ किया नहीं और अब सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। शिंदे खेमा ने कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और हर हाल में उसका सम्मान होना चाहिए। शिंदे गुट ने उद्धव खेमे पर आयोग का ट्विटर पर अपमान करने का आरोप लगाया है।

