मुंबई के एंटॉप हिल में दर्दनाक हादसा, पाइप लाइन की मरम्मत के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर दो बच्चों की मौत

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 25 अक्टूबर। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में सोमवार की शाम एक दर्दनाक हादसे में दो मासूम बच्चों की मौत से मातम पसर गया। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बताया कि एंटॉप हिल इलाके में जल आपूर्ति लाइन की मरम्मत करने के लिए खोदे गए गड्ढे में दो बच्चे गिर गए और डूबने से दोनों की मौत हो गई। हादसे में अपनी जान गंवाने वाले बच्चों की उम्र 11 साल और नौ साल थी। पोस्टमार्टम के लिए शवों को सायन अस्पताल भेज दिया है, एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कों की पहचान यश कुमार आलोक चंद्रवंशी और शिवम जायसवाल के रूप में हुई है। दोनों बच्चे एंटॉप हिल चर्च के निवासी थे और पाचवीं कक्षा के छात्र थे। घटना सोमवार शाम छह बजे की है जब दोनों बच्चे बिल्डिंग नंबर 43 गार्डन सेक्टर 7, सीजीएस कॉलोनी एंटॉप हिल के पीछे खोदे गए एक गड्ढे में गिर गए। जोन 4 के पुलिस उपायुक्त विजय पाटिल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, अगर कोई लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

