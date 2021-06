कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर संजय राउत की प्रतिक्रिया, जो ऐसा करना चाहे कर सकता है

Maharashtra

मुंबई, जून 20। महाराष्ट्र में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी राज्य में अकेले चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इसी तरह की अटकलें शिवसेना को लेकर भी लगाई जा रही हैं। ऐसी खबरों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री और पार्टी के मुखिया इस पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। संजय राउत ने कहा कि सीएम और पार्टी के मुखिया का कहना है कि अगर वो (कांग्रेस) ऐसा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैठे थोड़ी रहेंगे, जो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लड़ सकता है।

बीजेपी जैसा हाल ना हो जाए कांग्रेस का- शिवसेना

आपको बता दें कि कांग्रेस अगले चुनाव में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस के इस दावे पर शिवसेना का कहना है कि ऐसे दावे भाजपा ने भी खूब किए थे, लेकिन बीजेपी का जो हश्र हुआ वो सभी ने देखा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि बीजेपी राज्य में 105 सीटें जीतने के बाद भी राज्य में सरकार नहीं बना पाई थी।

It was the party's 55th foundation day yesterday. CM and our party chief told the people who are speaking of contesting elections alone in Maharashtra, that if they do that what will we do? Will we keep sitting? Those who want to contest, let them do it: Shiv Sena MP Sanjay Raut