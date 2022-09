Sanjay Raut की हिरासत 14 दिन और बढ़ी, जमानत पर सुनवाई 21 सितंबर को

Maharashtra

मुंबई, 19 सितंबर : संजय राउत पात्रा चॉल घोटाला मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने संजय राउत की कस्टडी 14 दिन और बढ़ा दी है। राउत की जमानत पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी। ऐसे में फिलहाल राउत को राहत मिलने के कोई संकेत नहीं दिखर रहे। बता दें कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना केंद्रीय जांच एजेंसी ED और CBI के दुरुपयोग के आरोप लगा चुकी हैं। राउत ईडी की कस्टडी में हैं।

गौरतलब है कि पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत न्यायिक हिरासत में हैं। सोमवार को उनकी कस्टडी 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अदालत राउत की जमानत याचिका पर अब बुधवार, 21 सितंबर को सुनवाई करगी। सोमवार को कोर्ट के निर्देश के बाद ईडी अधिकारियों ने चार्जशीट की कॉपी संजय राउत को सौंपी।

Patra Chawl land scam case | Shiv Sena MP Sanjay Raut's judicial custody extended by 14-days. Hearing in his bail plea to now be held on Wednesday, 21st September.

