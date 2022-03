पुणे: पीएम मोदी ने किया छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण, कहा- वे राष्ट्रभक्ति के प्रेरणास्रोत

Maharashtra

पुणे, 6 मार्च: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पुणे के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुणे नगर निगम के परिसर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल भी मौजूद थे।

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक शिवाजी महाराज की प्रतिमा 1850 किलोग्राम गनमेटल से बनी है और इसका लंबाई करीब 9.5 फीट है। पीएम ने प्रतिमा के अनावरण के बाद पुणे मेट्रो का उद्घाटन किया। इसके बाद कई अन्य विकासकार्यों की नींव रखी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि इस समय देश 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, भारत की आजादी में पुणे का ऐतिहासिक योगदान रहा है। मैं इस धरती के सभी स्वतंत्र सेनानियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मुझे आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। हम सभी के हृदय में बसने वाले शिवाजी महाराज जी की ये प्रतिमा, युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जगाएगी।

