Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

नासिक, 21 अप्रैल। कोरोना वायरस महामारी से जारी लड़ाई के बीच आज (बुधवार) महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लीक होने से 22 मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल में हुए इस दुखद हादसे और मरीजों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अमित शाह ने कहा, 'नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सिजन लीक होने से हुई दुर्घटना का समाचार सुन व्यथित हूं। इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी इस अपूरणीय क्षति पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बाकी सभी मरीजों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।'

नासिक ऑक्सीजन लीक हादसे में 22 मरीजों की मौत, पीएम मोदी और अमित शाह ने जताया दुख

नासिक अस्पताल हादसे पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, 'नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक रिसाव की वजह से हादसा दिल दहला देने वाला है। उससे होने वाले जानमाल के नुकसान से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।'जानकारी के मुताबिक ऑक्सीजन की किल्लत के बीच अस्पताल में दूसरे टैंकर को भरते समय एक ऑक्सीजन टैंकर लीक हो गया था। ऑक्सीजन के रिसाव को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इस बीच ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में 23 मरीजों का इलाज वेंटिलेटर पर चल रहा था।

The tragedy at a hospital in Nashik because of oxygen tank leakage is heart-wrenching. Anguished by the loss of lives due to it. Condolences to the bereaved families in this sad hour: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/I2JKmuKzrX

बता दें कि यह घटना नासिक में डॉ. जाकिर हुसैन अस्‍पताल में हुई। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में अचानक से ऑक्सीजन की मांग बढ़ने की वजह से अस्पताल में ऑक्‍सीजन की आपूर्ति सुनिश्‍चत की जा रही थी। इस दौरान ऑक्सीजन टैंकर लीक होने की वजह से जाकिर हुसैन अस्‍पताल में 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया। गैस लीक होने के बाद करीब आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन सप्लाई रोकनी पड़ी, जबकि अस्पताल में बहुत से मरीजों की जिंदगी ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही टिकी हुई थी। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में 171 मरीज भर्ती थे।

Union Home Minister Amit Shah condoles loss of life in the Nashik oxygen tanker leak incident

"Distressed to hear the news of the accident. I express my deepest condolences to the families who have lost their loved ones in this incident," he says

(file photo) pic.twitter.com/4TM7FycrU0