NCP अध्यक्ष शरद पवार फिर से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती, मंत्री नवाब मलिक ने दी जानकारी

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, अप्रैल 21। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हैं। हाल ही में उनकी एक सर्जरी भी हुई थी, जिसकी फॉलोअप प्रक्रिया के लिए उन्हें एकबार फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल, महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने जानकारी दी है कि मंगलवार शाम शरद पवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई उनकी सर्जरी के फॉलो अप प्रक्रिया के लिए एनसीपी चीफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शरद पवार की हालत में अब सुधार

नवाब मलिक ने बताया कि हाल ही में शरद पवार की गॉल ब्लैडर (पित्ताशय) की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद की प्रक्रिया के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। शरद पवार की हालत में अब सुधार है।'

12 अप्रैल को हुई थी सर्जरी

आपको बता दें कि, 12 अप्रैल को शरद पवार ने अपने पित्ताशय की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी (एक न्यूनतम इनवेसिव प्रक्रिया) करवाई थी। इसके बाद 15 अप्रैल को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। इससे पहले, अचानक पेट में तेज दर्द उठने के बाद, 30 मार्च को एनसीपी अध्यक्ष की पित्त नली से पथरी हटाने के लिए एक आपातकालीन एंडोस्कोपी की गई थी।

Our party chief Sharad Pawar was admitted at Breach Candy Hospital in Mumbai last evening for a follow-up procedure post his Gall Bladder surgery. Procedure has been conducted and he is now recuperating in the hospital: Maharashtra Minister and NCP leader Nawab Malik

