'औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था, संभाजी महाराज की आंखें निकाली, मगर मंदिर नहीं तोड़ा', NCP नेता के बयान पर बवाल

NCP नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज को बहादुरगढ़ लाया गया, जहां उनकी आंखें निकाल दी गईं। बहादुरगढ़ किले के पास एक विष्णु मंदिर था। अगर औरंगजेब क्रूर या हिंदू विरोधी होता, तो वह उस मंदिर को भी तोड़ता।

Maharashtra

oi-Love Gaur

Maharashtra Chhatrapati Sambhaji Aurangzeb Row: महाराष्ट्र में हाल ही में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी का विरोध के बाद जारी हंगामा शांत ही हुआ था कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता ने संभाजी महाराज को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से सियासी घमासान मचाना शुरू हो गया है। छत्रपति शिवाजी से सबसे बड़े पुत्र संभाजी महाराज को लेकर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड (NCP leader Jitendra Awhad) ने विवादित बयान दिया है।

'मुगल शासक औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं'

दरअसल, एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि मुगल शासक औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था। एनसीपी नेता ने अपने बयान में कहा कि उन्हें (छत्रपति संभाजी महाराज) बहादुरगढ़ लाया गया, जहां उनकी आंखें निकाल दी गईं। बहादुरगढ़ किले के करीब एक विष्णु मंदिर था। अगर औरंगजेब क्रूर या हिंदू विरोधी होता, तो वह उस मंदिर को भी तोड़ देता।

Thane | He (Chhatrapati Sambhaji Maharaj) was brought to Bahadurgad where his eyes were removed. Close to Bahadurgad Fort, there was a Vishnu Temple. If Aurangzeb was cruel or anti-Hindu, he would have demolished that temple too (Vishnu Temple): NCP leader Jitendra Awhad (02.01) pic.twitter.com/Rei7AENKNt