महाराष्ट्रः एक करोड़ की चोरी का CCTV फुटेज हुआ वायरल, हथियार की नोंक पर पैसा भरते दिखे बदमाश

मुंबई। बुधवार को महाराष्ट्र के मुंबई के एक फर्म में एक करोड़ की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में मास्क पहने चार लोगों को कार्यालय में कार्यकर्ताओं को बंदूक से धमकाते और डफेल बैग में नकदी डालते हुए देखा जा सकता है।

घटना मुंबई के मुलुंड इलाके की बताई जा रही है। पंच रास्ता मोहल्ले में वित्तीय सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी के कर्मचारियों को धमकाकर लुटेरे एक करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि तीन अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

#WATCH A case has been registered against 3 unidentified miscreants who robbed around Rs 1 crore from an office at 'gunpoint' in the Mulund area of Mumbai (02.02)

(Video Source: Mumbai Police) pic.twitter.com/vLoVdvrPcw