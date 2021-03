मनसुख हिरेन हत्याकांड: मीठी नदी से NIA को मिले कई अहम सबूत, सचिन वाजे को लेकर पहुंची थी टीम

Maharashtra

मुंबई। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या मामले में रोजना नया मोड़ सामने आ रहा है। दोनों ही मामलों में आरोपी पूर्व पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे को लेकर आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए मीठी नदी के पास लेकर पहुंची। एनआईए को शक था कि वाजे और उनके साथियों ने मनसुख हिरेन हत्या और एंटीलिया केस से जुड़े सबूत मीठी नदी में फेंके हैं। रविवार को एनआईए के गोताखोरों ने जब नदी में तलाशी ली तो उनके हाथ कुछ अहम सबूत मिले। मीठी नदी में सर्च ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया है।

आरोपी सचिन वाजे की मौजूदगी में जब एनआईए के गोताखोरों ने नदी में तलाशी ली तो उनके हाथ नंबर प्लेट, सीपीयू, हार्ड डिस्क और डीवीआर लगा। एनआईए को नदी से दो नंबर प्लेट मिले हैं उनपर एक ही नंबर MH02FP1539 लिखा हुआ है। एनआईए की टीम अभी भी नदी में तलाश कर रही है, अभी भी कुछ अहम सबूत मिलने की उम्मीद है। नदी से मिले सुराग और अब तक की जांच से यह तो स्पष्ट हो गया है कि मनसुख हिरेन की हत्या से आरोपी सचिन वाजे का संबंध जरूर है। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में कई और लोग भी शामिल हो सकती है।

Maharashtra: NIA takes Sachin Waze to the bridge over Mithi river in Mumbai's Bandra Kurla Complex in connection with the probe of Mansukh Hiren death case.

Divers have recovered a computer CPU, number plate of a vehicle, and other items from the river. pic.twitter.com/nIxN60tOU7