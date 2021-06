Maharashtra Weather Updates: भारी बारिश से मुंबई बेहाल, कई इलाकों में भरा पानी,11 की मौत, आज भी Red Alert जारी

Maharashtra

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 10 जून। मायानगरी मुंबई में बुधवार को मानसून ने दस्तक दी थी, जिसके बाद से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई की हालत काफी खराब हो गई है। बारिश के कारण ही यहां के मलाड वेस्ट में एक घर बीती रात ढह गया, जिसके कारण 11 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। शहर के जगह-जगह जलजमाव हुआ है, जिससे लोगों को आने-जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

Trains are running on all corridors. There is a high tide of 4.26 meters at 12.17 pm and a forecast of heavy rainfall. Railways have kept all machinery on alert mode and monitoring the situation closely: Central Railway CPRO