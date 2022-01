महाराष्ट्र में बेकाबू हो रहा कोरोना वायरस, मुंबई के CBI ऑफिस में 68 कर्मचारी संक्रमित

Maharashtra

oi-Love Gaur

मुंबई, 08 जनवरी: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना महामारी की तीसरी लहर की चपेट में बुरी तरह से आ चुकी है। ऐसा लगता है कि मुंबई में अब कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। शुक्रवार को जहां 93 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं शनिवार को सीबीआई के मुंबई ऑफिस में कोरोना का बड़ा विस्फोट देखा गया है। यहां काम करने वाले 68 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ पूरे महाराष्ट्र से पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 41 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं।

Coronavirus India Update: Omicron का कहर, Delhi-Mumbai में आए 20 हजार नए केस ! | वनइंडिया हिंदी

केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) ऑफिस में करने वाले 68 कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। इसी के साथ अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सीबीआई ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से बीकेसी ऑफिस में काम करने वाले लोगों के टेस्ट के लिए कहा था, जिसमें 235 अधिकारी-कर्मचारियों की जांच की गई थी, रिपोर्ट में 68 लोगों के अंदर कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। फिलहाल संक्रमितों को होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। इनमें कई अधिकारी भी शामिल हैं।

41,434 new COVID cases, 9,671 recoveries, and 13 deaths in Maharashtra in the last 24 hours

Active cases: 1,73,238

Death toll: 1,41,627

Number of #Omicron cases rises to 1009 in the state pic.twitter.com/8aJCErmott