महाराष्ट्र: बागी MLA तानाजी सावंत के ऑफिस में तोड़फोड़, ठाणे में धारा 144 लागू, सियासी विरोध प्रदर्शन पर रोक

मुंबई, 25 जून: महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है। सत्ता से उद्धव सरकार का जाना लगभग तय माना जा रहा है। उद्धव कैबिनेट के मंत्री एकनाथ शिंदे ने बागी होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसके बाद 42 विधायकों के साथ गुवाहाटी के रैडिसन ब्लू होटल में डेरा डाले हुए हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर उद्धव ठाकरे लगातार बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब शिवसैनिक भी आक्रोशित हो रहे हैं। पुणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी विधायक के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की।

सरकार पर आए संकट के बाद पुणे के कटराज के बालाजी इलाके में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ की। सावंत बागी विधायकों में से एक हैं और मौजूदा वक्त में गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे की टीम में हैं। कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक साथ कई लोगों ने विधायक के ऑफिस को अपना निशाना बनाया, और जमकर तोड़फोड़ की।

