महाराष्ट्र सरकार ने 5 करोड़ वैक्सीन के लिए जारी किया ग्लोबल टेंडर, कंपनियों से नहीं मिला कोई जवाब

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 20 मई। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के मद्देनजर रोजाना देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हालांकि इस बीच कई राज्यों ने कोविड वैक्सीन की कमी को लेकर भी केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत के चलते कई केंद्रों पर टीकाकरण का कार्यक्रम रोकना पड़ा है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि वैक्सीन के लिए राज्य सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी किया है।

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन टीकाकरण को लेकर प्रदेश में हालात ठीक नहीं हैं। इस बीच ब्लैक फंगस ने भी महाराष्ट्र में पैर पसारना शुरू कर दिया है, बुधवार तक 90 मरीजों ने ब्लैक फंगस के चलते दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अपील की है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए स्टेरॉयड के प्रयोग से बचें। गुरुवार को उन्होंने कहा कि हमने 5 करोड़ टीकों के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था, लेकिन अब तक हमें निर्माताओं से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

