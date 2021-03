महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी

Maharashtra

oi-Kapil Tiwari

मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। आम जनता के साथ-साथ अब राजनेता भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता सचिन सावंत कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्होंने खुद ही ट्वीट कर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। सचिन सावंत ने अपने ट्वीट में लिखा है, "मैंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, जो मेरे कॉन्टैक्ट में आए हैं कि वो जाकर अपना टेस्ट कराएं और आप सभी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें और सेफ रहें।"

My Rapid Antigen test says that I am COVID positive. I request everyone who came in contact with me to get themselves tested.

I request everyone to follow COVID protocols & stay safe. 🙏