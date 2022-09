पुणे में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने वालों को चुन-चुनकर मारेंगे, बीजेपी विधायक ने दी चेतावनी

Maharashtra

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, सितंबर 24। देशभर में गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के ठिकानों पर हुई छापेमारी के खिलाफ पुणे में जिला कलेक्टर के ऑफिस के सामने प्रदर्शनकारियों ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए हैं। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने ऐसा करने वाले प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि जिन्होंने यह हरकत की है, उन्हें हम चुन-चुनकर मारेंगे।

राणे ने कहा- उन्हें बख्शा नहीं जाएगा

नितेश राणे ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि पुणे में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों को याद रखना चाहिए कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें चुन-चुनकर मारा जाएगा, इतना याद रखना। नितेश राणे ने बाद में एक वीडियो भी जारी कर देश के गृहमंत्री अमित शाह की पीएफआई के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर तारीफ की और कहा कि मैं महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करता हूं कि पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो।

To all those shouting Pakistan Zindabad slogans in support of PFI in Pune..

फडणवीस ने भी जताई नाराजगी

पुणे के वीडियो को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर कोई महाराष्ट्र और देश में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाएगा तो हम ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं, हम ऐसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए यह बात कही।

सीएम शिंदे ने क्या कहा?

इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कार्रवाई की बात कही है। शिंदे ने एक ट्वीट कर कहा है कि शिवाजी की धरती पर इस तरह की नारेबाजी करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पुलिस व्यवस्था इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी।

40 प्रदर्शनकारी लिए गए हिरासत में

आपको बता दें कि पुणे से सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को डीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए। नारा लगाने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और बाद में थाने ले जाया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने करीब 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुणे पुलिस का कहना है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं।

#WATCH | Maharashtra: ‘Pakistan Zindabad’ slogans were heard outside the District Collector's office yesterday in Pune City where PFI cadres gathered against the recent ED-CBI-Police raids against their outfit. Some cadres were detained by Police; they were arrested this morning. pic.twitter.com/XWEx2utZZm