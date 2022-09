2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की थी योजना, PFI पर महाराष्ट्र ATS ने और क्या खुलासे किए ? जानिए

Maharashtra

मुंबई, 29 सितंबर: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध की जरूरत के बारे में बताते हुए महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ने गुरुवार को कई बड़े खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक पीएफआई भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रहा था और देश के कई बड़े नेता उसके टारगेट पर थे, जिसमें आरएसएस के लोग भी शामिल हैं। महाराष्ट्र एटीएस चीफ ने कहा है कि पीएफआई पर बैन लगाना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि वह देश के लिए धीमा जहर बन चुका था।

Maharashtra ATS Chief has said that the Popular Front of India was working on a plan to make India an Islamic nation by 2047