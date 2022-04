Train derail: नासिक के पास LTT-जयनगर एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतरे, राहत बचाव कार्य जारी

Maharashtra

oi-Love Gaur

नासिक, 03 अप्रैल: महाराष्ट्र में नासिक के पास रविवार को एलटीटी-जयनगर एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। सेंट्रल रेलवे सीपीआरओ के मुताबिक रविवार ( 03 अप्रैल) को लगभग दोपहर 3.10 बजे डाउन लाइन पर लाहवित और देवलाली (नासिक के पास) के बीच 11061 एलटीटी-जयनगर एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की सूचना के तुरंत बाद एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वैन मौके पर पहुंच गई है।

जानकारी के मुताबिक सुबह 11.30 बजे मुंबई से नासिक के लिए रवाना हुई जयनगर एक्सप्रेस नासिक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 11061 एलटीटी-जयनगर एक्सप्रेस सुबह 11.30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना हुई थी, ऐसे में दोपहर तीन बजे के बीच जब एक्सप्रेस नासिक के पास देवलाली पहुंची तो डाउन रूट पर अचानक दस डिब्बे पटरी से उतर गए।

Visuals of derailed coaches of 11061 LTT-Jaynagar Express between Lahavit and Devlali (near Nashik) on Dn line at around 15.10 hrs today Accident relief train and medical van rushed to the spot. Details awaited: Central railway CPRO pic.twitter.com/nXA0hvTw0I — ANI (@ANI) April 3, 2022

Few coaches of 11061 LTT-Jaynagar Express have been derailed between Lahavit and Devlali (near Nashik) on Dn line at around 15.10 hrs on 3.4.2022. Accident Relief Train and Medical Van have rushed to the spot. Further details awaited. — Shivaji M Sutar (@ShivajiIRTS) April 3, 2022

बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हुए इस हादसे में अभी तक कोई नुकसान की खबर नहीं है। हादसे की खबर मिलते ही एक बचाव वाहन और एक मेडिकल वैन मौके पर पहुंच गई। सूचना के मुताबिक हादसे की वजह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। फिलहाल ज्यादा जानकारी का इंतजार है।

टूटी थी रेल की पटरी, 58 वर्षीय ओमवती ने लाल साड़ी से रोक दिया ट्रेन हादसा

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications