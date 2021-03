महाराष्ट्र में लौटा कोरोना, BJP सांसद और विधायकों ने पीएम मोदी को खत लिख की ये मांग

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुंबई। देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में स्थिति काबू से बाहर निकलती दिख रही हैं। इसी सिलसिले में पुणे से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद गिरीश भालचंद्र बापट और पार्टी विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाने की अपील की है। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी से 30 साल से अधिक उम्र के लोगों का भी टीकाकरण शुरू करने की मांग की है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक इससे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में अब रोजाना कोरोना वायरस के 20 हजार से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते सोमवार राज्य में एक दिन में कुल 24,645 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए जबकि इस दौरान 58 लोगों की मौत हुई। मुंबई में एक दिन में 3262 नए मामले और 10 की मौत। महाराष्ट्र में अब कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 25,04,327 हो गई है, इनमें से 53,457 लोगों की मौत हो चुकी है। गिरीश भालचंद्र बापट और पार्टी विधायकों ने खत लिखकर पीएम मोदी से कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की डोज को बढ़ाने की अपील की है।

Maharashtra: BJP MP Girish Bapat and party MLAs from Pune write to PM Narendra Modi seeking his intervention for increasing Pune's vaccine quota and opening up vaccination for people above 30 years of age to help control COVID-19 in the city. pic.twitter.com/DbgC9jpVjY