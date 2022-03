महाराष्ट्रः कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- हमें भाजपाल नहीं राज्यपाल चाहिए, राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात

Maharashtra

मुंबई। महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां विधानसभा में भाजपा नेता मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में गए मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं राज्य के राज्यपाल को लेकर सत्तारुढ़ दल के नेता हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हमें 'राज्यपाल' चाहिए 'भाजपाल' नहीं। हम जल्द ही राष्ट्रपति से मिलेंगे और मांग करेंगे कि राज्यपाल को उनके पद से हटाया जाए।

बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में अपने पारंपरिक भाषण को एक मिनट के भीतर ही खत्म किया और राष्ट्रगान का इंतजार किए बिना बाहर चले गए। इस दौरान विधायक नारेबाजी और हंगामा करते रहे।

दरअसल, एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि चाणक्य बिना चंद्रगुप्त को कौन पूछेगा? इसी प्रकार स्वामी समर्थ के बिना शिवाजी महाराज को कौन पूछेगा? जीवन में गुरु का काफी महत्व होता है। कोश्यारी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है।

