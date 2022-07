अमरावती हत्याकांड: पुलिस ने जारी किया उमेश कोल्हे का CCTV फुटेज, 7वां आरोपी नागपुर से गिरफ्तार

Maharashtra

oi-Love Gaur

अमरावती, 02 जुलाई: उदयपुर की तरह महाराष्ट्र के अमरावती में भी नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर एक केमिस्ट को मौत के घाट उतार दिया गया है। 21 जून की रात को उमेश कोल्हे नाम के शख्स की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। इस मामले की जांच अब केंद्र सरकार ने एनआईए को सौंप दी है। 54 वर्षीय उमेश कोल्हे पर 21 जून को बाइक सवार दो हमालावरों ने पहले हमला किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में जारी किया है। जिसमें उमेश कोल्हे और हमलावर दिखाई दे रहे हैं।

पुलिस की ओर से जारी सीसीटीवी फुटेज तस्वीरें हत्या वाली रात की है। 21 जून की रात को सीसीटीवी में आखिरी हलचल कैद हुई है। पहली तस्वीर में फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे अपने स्कूटर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनकी स्कूटी पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि दूसरी तस्वीर में अमरावती में एक स्कूल बिल्डिंग के पास बाइक पर सवार तीन आरोपी कैद हुए है।

Final moments captured in CCTV footage from the night of 21st June show Amravati-based shop owner Umesh Kolhe (pic 1) who was stabbed to death on his scooter and three accused (pic 2) on a bike near a school building in Amravati

CCTV visuals verified by police pic.twitter.com/fgTfZXJ6Ye