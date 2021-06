मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे शिवसेना विधायक की उद्धव ठाकरे से मांग, BJP कर लिया जाए फिर से गठबंधन

Maharashtra

मुंबई, जून 20। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। दरअसल, शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा है और ये मांग की है कि कांग्रेस और एनसीपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मेरी सलाह है कि बीजेपी और शिवसेना एकबार फिर से एकसाथ आएं। प्रताप सरनाईक ने कहा है कि हमें आपके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारी सहयोगी पार्टियां कुछ और ही चाहती हैं। आपको बता दें कि प्रताप सरनाईक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं।

बीजेपी के साथ जाने से होगा हमें फायदा- सरनाईक

प्रताप सरनाईक ने अपने खत में आगे लिखा है, "आप (उद्धव ठाकरे) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे हैं, ऐसे में मेरा मानना है कि अगर ये दोनों पार्टियां फिर से साथ आ जाएं तो यह पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए फायदेमंद होगा।" उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय एजेंसिया बिना किसी गलती के हमें निशाना बना रही हैं, अगर आप पीएम मोदी के करीब आए तो रवींद्र वायकर, अनिल परब, प्रताप सरनाइक और उनके परिवारों की पीड़ा खत्म हो जाएगी।

