महाराष्ट्र विधान सभा के बाहर आपस में भिड़े BJP-MVA विधायक, जमकर हुई कहासुनी

Maharashtra

oi-Ankur Singh

मुंबई, 24 अगस्त। महाराष्ट्र में आज विधानसभा के बाहर भाजपा के विधायकों और महाविकास अघाड़ी के विधायकों के बीच कहासुनी देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और महाविकास अघाड़ी के विधायक सदन के बाहर आमने-सामने आ गए। दोनों ही पक्षों के बीच काफी तीखी नोंकझोंक देखने को मिली। महाविकास अघाड़ी के विधायक सदन के बाहर प्रदेश सरकार का विरोध कर रहे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनके हाथ में तख्तियां थी।

इसे भी पढ़ें- 80 साल की Bike Rider दादी, मोटर साइकिल चलाकर तय करेंगी 600 KM का सफर

दोनों गुटों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि धक्का-मुक्की तक की नौबत आ गई। विधायकों के बीच धक्का-मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की महाविकास अघाड़ी की सरकार पिछले महीने गिर गई थी, जिसके बाद शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में सरकार का गठन किया। एकनाथ शिंदे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जबकि देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बने।

एक तरफ जहां महाराष्ट्र में शिवसेना को बड़ा झटका लगा और सरकार गिर गई तो दूसरी पार्टी उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। असली शिवसेना कौन सी है, एकनाथ शिंदे वाली या फिर उद्धव ठाकरे यह मामला अब कोर्ट में है। दोनों ही पक्ष खुद को असली शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि क्या 2024 से पहले शिवसेना इस विवाद को खत्म करके अपनी जमीन को फिर से प्रदेश में मजबूत कर पाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज करती है। एनसीपी मुखिया शरद पवार ने भी कहा था कि वह चाहते हैं कि 2024 का चुनाव महाविकास अघाड़ी एक साथ मिलकर लड़े।

#WATCH | Some Maharashtra BJP MLAs and MLAs of Maha Vikas Aghadi enter into a war of words outside the State Assembly as the latter protest against the state government. pic.twitter.com/enjTXkNql8