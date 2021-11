मुंबई ड्रग्स केस: जमानत मिलने के बाद पहली बार NCB दफ्तर पहुंचे आर्यन खान, कोर्ट ने रखी थी ये शर्त

Maharashtra

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, नवंबर 05। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भले ही जमानत मिल गई है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से इस केस से फ्री नहीं हुए हैं। शुक्रवार को आर्यन खान जमानत मिलने के बाद पहली बार NCB के समक्ष पेश हुए। बता दें कि पिछले हफ्ते 23 वर्षीय आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट से निर्धारित शर्तों के आधार पर जमानत मिली थी, जिसमें एक शर्त ये भी थी कि वो हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक NCB के समक्ष पेश होंगे। इसी शर्त को पूरा करने के लिए आर्यन NCB दफ्तर पहुंचे हैं।

22 दिन तक जेल में रहे आर्यन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन खान अपने वकील निखिल मानेशिंदे के साथ सफेद रंग की रेंज रोवर कार में दक्षिण मुंबई में एनसीबी कार्यालय के लिए रवाना हुए थे। आर्यन को मुंबई क्रूज ड्रग्‍स केस में अन्य आरोपियों के साथ अरेस्ट किया गया था। आर्यन को मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में करीब 22 दिनों तक बंद रखा गया था और 30 अक्टूबर को वो जेल से रिहा हो गए थे।

Mumbai | Aryan Khan appears before Narcotics Control Bureau, to mark his weekly (every Friday) presence before the agency, as per one of the conditions set by Bombay High Court while granting him bail in drugs-on-cruise case pic.twitter.com/c8SKIBtjNP