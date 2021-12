अमित शाह ने पुणे में CFSL के नए भवन का किया उद्घाटन, NDRF के कर्मचारियों संग खाया खाना

Maharashtra

oi-Kapil Tiwari

पुणे, दिसंबर 19। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दो दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को अमित शाह पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) के एक नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह ने NDRF के अधिकारियों के साथ लंच किया। इससे पहले अमित शाह ने पुणे दगदूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की।

सीएफएसएल की तारीफ में क्या बोले अमित शाह?

CFSL के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर अमित शाह ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में CFSL पूरे देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर न्यायिक जांच को पारदर्शी बनाया गया है।

Today, I can proudly say that a total of 16 battalions of NDRF are working in the country. Whether it is an earthquake, a cyclone or a landslide, whenever we see NDRF officers wearing orange uniforms have reached to the location, there is a sigh of relief among us: Amit Shah pic.twitter.com/1gJBafeh4x