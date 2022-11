Uma Bharti ने सिंधिया को बताया हीरा, बोलीं कांग्रेस का हीरा अब हमारे पास हैं

Madhya Pradesh

Uma Bharti : पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेत्री उमा भारती ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें हीरा बताया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के पास एक हीरा था, जिसके कारण मप्र में पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती थी। अब वह हीरा भाजपा के पास है। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में मात्र 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। वहीं सड़कों पर घूमती गायों को लेकर पूछे गए मीडिया के सवाल पर उमा ने कहा कि जो असली हिन्दू होता है वह गाय को सड़क पर नहीं छोड़ता। नकली हिन्दू गाय को सड़क पर छोड़ देते हैं।



English summary

Describing Union Minister Jyotiraditya Scindia as a diamond, Uma Bharti said that Congress won the election because of this diamond and we lost. Now we have this diamond. In the upcoming elections, the Congress will come to less than 20 seats and the mess will be cleared. He called those who left the cow on the road as fake Hindus.