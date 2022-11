चलती कार में ड्राइविंग सीट के पीछे आराम फरमा रहा था अजगर, देखा तो कलेजा कांप गया

Madhya Pradesh

Python In Car कल्पना कीजिए आप कार ड्राइवर कर रहों और आपकी सीट के पीछे लंबा-चौड़ा अजगर दुबककर बैठा हो... सोचकर ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। टीकमगढ़ में बीते रोज ऐसा ही एक वाक्या सामने आया है। जिले के बम्होरी खास गांव में एक अजगर का रेस्क्यू कर बोरी में भरकर वनकर्मी उसे अपनी कार में डिग्गी में डालकर ले गया था। जब वह टीकमगढ़ पहुंचा तो डिग्गी खोलकर देखा तो बोरी खाली देख उसके होश उड़ गए। बाद में ध्यान से देखने पर पता चला कि अजगर तो उसकी ड्राइविंग सीट के नीचे लिपटकर बैठा था। कुछ समय के लिए वनकर्मी सकते में आ गया।

जानकारी अनुसार मौसम बदलने से टीकमगढ़ इलाके में जहां-तहां सांप निकल रहे हैं। ऐसे ही बम्होरी खास गांव में अजगर निकलने की सूचना मिलने के बाद वनरक्षक हर्ष तिवारी ने वहां पहुंचकर उसका रेस्क्यू किया था। उसे बोरी में भरकर उन्होंने कार की डिग्गी में डाल लिया और वे टीकमगढ़ की तरफ निकल पड़े। जब वे टीकमगढ़ पहुंचे तो वहां डिग्गी खोलकर देखा तो बोरी खाली देख उसके होश उड़ गए। बाद में कार में सर्च करने पर अजग उसकी ड्राइविंग सीट के पीछे बैठा नजर आया। उसे दोबारा पकड़ने का प्रयास किया तो वह बोनट के अंदर घुस गया। हर्ष ने बमुश्किल कार लेकर गैरेज पहुंचे थे। यहां कार को गैरेज के पीछे खड़ा कर दिया गया। जब अजगर को पकड़ने के लिए डिग्गी बोनट खोला तो अजगर फिर पीछे की तरफ चला गया।

डिग्गी में जाकर कपड़े और अन्य सामान में उलझ गया अजगर

बोनट से निकलकर अजगर एक बार फिर डिग्गी में जा पहुंचा। बाद में वनरक्षक हर्ष तिवारी ने ही उसे डिग्गी से रेस्क्यू कर निकाला। इस दौरान डिग्गी में पड़ी रस्सी और अन्य सामान के बीच वह फंस गया था, उसे बड़े आराम से हलक दबाकर उसे रस्सियां काटकर उसे बाहर निकाला और एक कुप्पे में रखकर जंगल ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया।

