Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 03 जून। मप्र के सागर में रव‍िवार को मंच पर सरकार के तीन केब‍िनेट मंत्री, सांसद, व‍िधायक सह‍ित कई वीआईपी मौजूद थे। न‍िकाय चुनाव में भाजपा को 'सुनहरे सागर' का संकल्‍प-पत्र जारी करना था, ज‍िसे घुप्‍प अंधेरे में मोबाइल और कैमरों की फ्लैश लाइट में इसे सागर को समर्प‍ित किया जा सका। दरअसल सागर में चुनावी दौर में भी घंटो ब‍िजली गुल हो रही है, ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान क‍िरक‍िरी भी हो रही हैै।

प्रदेश में नगरीय न‍िकाय चुनाव के मतदान से ठीक दो द‍िन पहले भाजपा ने सागर को महानगर बनाने, स्‍मार्ट स‍िटी बनाने, मूलभूमत सुव‍िधाएं देने सह‍ित अन्‍य मुद्दों पर संकल्‍प पत्र तैयार किया है। जब इसे सार्वजनिक करने की बारी आई तो मीड‍िया के सामने पार्टी और मंत्र‍ियों को मजबूरी में अंधेरे सेम‍िनार हॉल में जारी करना पडा। मीड‍िया के मोबाइल टॉर्च और कैमरों की फ्लैश लाइट ने मामला संभाल ल‍िया, अन्‍यथा अंधेरे के कारण तो क‍िरक‍िरी होना तय थी। हालांकि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, राजस्‍व मंत्री गोव‍िंद स‍िंह राजपूत, पीडब्‍ल्‍युडी मंत्री गोपाल भार्गव, सांसद राजबहादुर‍ सिंह, व‍िधायक शैलेंद्र जैन सह‍ित संगठन के पदाध‍िकार‍ियों ने काफी देर तक ब‍िजली चालू होने का इंतजार भी किया, जब लगा कि ब‍िजली का भरोसा नहीं तो फ‍िर अंधेरे में ही संकल्‍प पत्र जारी करना पडा।

न‍िगम चुनाव के संकल्‍प पत्र में लोकसभा चुनाव तक के वायदे

भाजपा ने नगर न‍िगम व महापौर चुनाव के ल‍िए जो संकल्‍प पत्र तैयार किया है उसमें न‍िकाय से लेकर व‍िधानसभा और लोकसभा स्‍तर तक के व‍िषयों शाम‍िल क‍िया गया है। भाजपा ने स्‍मार्ट स‍िटी के कार्यों पर मुख्‍य फोकस करने के अलावा, डॉ गौर को भारत रत्‍न द‍िलाने, नया व एक और एल‍िवेटेड कारीडोर, बायपास रोड, केंद्रीय जेल की श‍िफ्ट‍िंग, बीएमसी में लैब और डॉक्‍टरों की भर्ती, न‍िगम सीमा का व‍िस्‍तार, न‍िगम में नए कर्मचार‍ियों की भर्ती, सागर में राजकीय व‍िव‍ि की स्‍थापना, सागर में अंतरराज्‍यीय व‍िमान सुव‍िधा के ल‍िए नई एयर स्‍ट्र‍िप का निर्माण कराना, सागर रेलवे स्‍टेशन को देश के सभी प्रमुख शहरों, स्‍टेशनों से जोडने एवं नई ट्रेनों की संख्‍या बढाई जाएगी जैसे वायदे जनता से क‍िए गए हैं।

English summary

Just two days before the voting for the urban body elections in the country, BJP has prepared a resolution letter on making Sagar a metropolis, making smart city, providing basic amenities and other issues. When it came to making it public, the party and ministers were compulsively released in the dark seminar halls in front of the media. The mobile torch of the media and the flash light of the cameras took care of the matter, otherwise it was bound to be grimace due to darkness.