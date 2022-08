Sagar: 14 जिलों के युवकों को मिलेगा अग्निवीर बनने का मौका, 3 सितम्बर तक कराएं पंजीयन

Madhya Pradesh

सागर, 10 अगस्त। देश की सेवा करने, सेना में शामिल होने, अल्पकालिक सेना में सेवाएं देने का जल्द ही सागर के युवाओं को मौका मिलने वाला है। आगामी अक्टूबर महीने में सागर में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का अयोजन होने वाला है। इसको लेकर जिला प्रशासन सहित तमाम विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा भर्ती रैली में शामिल होने के लिए सेना की अधिकृत बेवसाइट पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं।

अग्निवीर भर्ती रैली आयोजन के संबंध में कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में कमिश्नर नगर निगम सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर के कर्नल संतोष कुमार, जिला रोजगार अधिकारी आरटीओ, ईई पीडब्लूडी, प्राचार्य इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, सहायक यंत्री नगर परिषद मकनोनिया की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर द्वारा सभी अधिकारियों को सौपे गए कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय, द्वारा 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक शासकीय इंदिरा गॉधी इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। जिसमें शिवपुरी, सागर, छतरपुर, दमोहए दतिया, टीकमगढ, निवाड़ी, अशोकनगर शिवपुरी, गुना, पन्ना, भिन्ड, मुरैना एवं ग्वालियर आदि 14 जिलो के आवेदक भर्ती रैली होगें। इस भर्ती रैली में वे ही आवेदक सम्मिलित हो सकेगे जो भर्ती रैली के लिये पंजीयन कराएंगे। अग्निवीर भर्ती रैली में सम्मिलित होने के लिये आवेदक भारतीय सेना की अधिकृत बेवसाइड पर पंजीयन आगागी 03 सितंबर तक करा सकते है। आवेदक अधिक जानकारी के लिये सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर के फोन नम्बर 0751-2466414 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

English summary

Soon the youth of Sagar are going to get a chance to serve the country, join the army, serve in the short-term army. Agniveer Army Recruitment Rally is going to be organized in Sagar in the coming October. In this regard, responsibility has been entrusted to all the departments including the district administration. To participate in the youth recruitment rally, you can register by visiting the official website of the army.