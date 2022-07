Madhya Pradesh

सागर, 25 जुलाई। बर्मिंघम यूके में 27 जुलाई 2022 से फूड फाउंडेशन द्वारा आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ फूड फीचर कॉन्फ्रेंस में मध्यप्रदेश के चार शहरों के फूड विभाग और नगरीय प्रशासन के 6 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में सागर स्मार्ट सिटी का प्रतिनिधित्व सीईओ राहुल सिंह राजपूत करेंगे। यह दल सोमवार को रवाना होगा। सीईओ राहुल सिंह राजपूत मिलान अर्बन फूड पॉलिसी पैक्ट के तहत सागर में हाइजीन और हेल्दी फूड के लिए बनाए गए प्लान का प्रेजेंटेशन देंगे।

उल्लेखनीय है कि देशभर से 11 और मध्यप्रदेश से चार स्मार्ट सिटी मिलान अर्बन फूड पॉलिसी पैक्ट एमयूएफपीपी में शामिल हुई थीं, जिनमें जबलपुर, उज्जैन, इंदौर के साथ सागर शहर भी शामिल है। अब इन शहरों के प्रतिनिधियों को बर्मिंघम में आमंत्रित किया गया है। इस उपलब्धि पर सागर स्मार्ट सिटी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मानित भी किया था। ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज में देश के टॉप 11 शहरों में सागर का चयन किया गया था। अब सागर शहर एमयूएफपीपी में शामिल हो गया है। इसके तहत 2023 तक जागरुकता के लिए विभिन्न स्तरों पर काम किया जाएगा।

सागर में बनाए जा रहे हाइजीन फूड प्‍लाजा

शहर में हाइजीन फूड प्लाजा बनाए जा रहे हैं। लोगों को विभिन्न माध्यमों से सुरक्षित भोजन के प्रति जागरुक किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एमयूएफपीपी शहरी खाद्य प्रणाली को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध शहरों के बीच अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो समावेशी, सुरक्षित, जलवायु अनुकूल, स्वस्थ व किफायती भोजन के लिए काम करता है।

