रजाई में रातभर हमबिस्तर रही मौत, सुबह उठकर देखा तो युवक की फटी रह गईं आंखें

जरा सोचिये किसी इंसान के साथ यदि मौत रातभर हम बिस्तर रहे और उसे इसका पता भी नहीं चले, सुबह जब आंख खुले और रजाई के अंदर खुद के बाजू में 5 फीट लंबा कोबरा सांप नजर आ जाए तो क्या होगा? सोचने पर ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, लेकिन सागर के सिरोंजा में एक युवक के साथ सच में ऐसी घटना घटित हो गई। एक भयानक और फुर्तीला सांप रात भर उसे साथ रजाई में दुबककर सोता रहा। अल सुबह जब नींद टुटी और अलसाई हालत में उसे हाथ में गुदगुदी सी लगी तो रजाई अंदर नजर डालते ही शरीर का खून जम गया। चंद सेकंड बाद जब उसे चेतना लौटी तो वह रजाई और बिस्तर को पलंग से कोने की तरफ फेंकते हुए चिल्लाता हुआ घर से बाहर भागा।

English summary

In the form of a cobra in the quilt, death stayed with Govind. On being tickled in the morning, the young man saw that the snake was sleeping with him in the quilt to avoid the cold, for some time the body of the young man became numb, later threw the snake from the bed including the quilt and the bed and came out screaming.