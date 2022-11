स्कूल बस के कैमरे बंद कर छात्रा से करता था छेड़छाड़, महिला अटेंडर भी नहीं थी

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Madhya Pradesh के सागर में बस के अंदर स्कूल छात्रा से छेड़खानी के मामले में पुलिस के साथ-साथ आरटीओ विभाग भी सक्रिय हो गया हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ड्राइवर ने बस के कैमरे बंद कर छेड़खानी को अंजाम दिया था। इधर आरटीओ जांच में अभ्युदय स्कूल की तीन बसों में खामियां मिली हैं। जिस बस में घटना हुई उसका परमिट और ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

मकरोनिया के अभ्युदय स्कूल की बस में 8वीं कक्षा की छात्रा से घर लौटते वक्त छेड़खानी करने वाले ड्राइवर अनवर खान को जेल भेज दिया गया है। जांच में पता चला कि अनवर ने प्री-प्लान छात्रा को गलत नियत से छेड़ा था। उसके पहले बस के कैमरे बंद कर दिए गए थे। दूसरा मामला यह कि बस में महिला अटेंडर रखने का नियम है, जबकि घटना के समय बस में महिला अटेंडर मौजूद नहीं थीं। मामले में पुलिस स्कूल प्रशासन, बस में सफर करने वाली अन्य बच्चियों व स्टॉफ से भी पूछताछ की है। ड्राइवर का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है कि कहीं उसके खिलाफ पूर्व में तो इस तरह के मामले दर्ज नहीं हुए हैं या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है।

MLA ने रौब जमाया तो डॉक्टर बोले, बुला लीजिए कलेक्टर को, नौकरी ही जाएगी न और क्या होगा

आरटीओ पहुंचा स्कूल, एक-एक बस की जांच

मामला सामने आने के बाद आरटीओ का अमला मकरोनिया की अभ्युदय स्कूल पहुंचा और एक-एक बस की जांच-पड़ताल कर कागजात चेक किए हैं। इस दौरान तीन बसों में कमियां मिलीं तो 15 हजार का जुर्माना ठोक दिया। जिस बस में छेड़छाड़ हुई थी, उस बस का फिटनेस व ड्राइवर अनवर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है।

English summary

There have been new revelations in the case of molestation of a student by the driver inside the school in Sagar. The driver had caught the girl student with the wrong intention by turning off the cameras of the bus. There was no female attendant in the bus at the time of the incident, the permit and license of the bus have been canceled in the matter.