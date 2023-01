MP: मॉर्चुरी के फ्रीजर में भी शव सुरक्षित नहीं, आंख कुतरकर खा गए चूहे, 15 ​दिन में दूसरा मामला

सागर जिला अस्पताल की पोस्टमॉर्टम हाउस में बॉडी फ्रीजर में रखे एक युवक के शव की आंख कुतर कर खा गए। 15 दिन में दूसरी दफा इस तरह की घटना के बाद भी शासन-प्रशासन लापरवाह बना हुआ है।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

मध्यप्रदेश के सागर की जिला अस्पताल हमेशा से विवादों में रही है। 4 जनवरी के बाद एक बार फिर यहां के मॉर्चुरी के बॉडी फ्रीजर में रखे एक शव की आंख चूहे कुतरकर खा गए। शव को पीएम के बजाय शिनाख्ती के लिए रखा गया था। युवक जिला अस्पताल में भर्ती था। मामले की जानकारी निचले स्टाफ को लगने के खबर मीडिया तक पहुंची तब इस बात का खुलासा हो सका। मामले में जिला अस्पताल प्रबंधन बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है, लेकिन लापरवाही स्वीकारने को तैयार नहीं है।

सागर जिला अस्पताल की मर्चुरी में शव की आंख गायब हो गई है। 15 दिन के भीतर यह दूसरा मामला है, जब पोस्टमार्टम हाउस में रखे शव की आंख गायब हुई हो। इसके पहले 4 जनवरी को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसमें पीएम के लिए शव को टेबल पर रखा गया था। बुधवार रात्रि मर्चुरी में डीप फ्रीजर के अंदर रखे शव की आंख गायब हो गई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि चूहे ने शव की आंख निकाल ली है।

जिला अस्पताल व पुलिस चौकी से मिली जानकारी अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तहत किशोर न्यायालय के पीछे रहने वाला रमेश अहिरवार 15 जनवरी को घर से गायब हो गया था। पुलिस को 16 जनवरी को रमेश घायल अवस्‍था में मिला था। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 17 को उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उसका शव मर्चुरी में डीप फ्रीजर में रखा गया था। डाक्टरों के अनुसार रमेश को मिर्गी की बीमारी थी। 17 तक उनकी पहचान नहीं हुई थी। इसीलिए डीप फ्रीजर में शव को रखा गया था। रात में फ्रीजर के अंदर रखे शव की आंख गायब हो गई। डाक्टरों के मुताबिक यह आंख चूहों ने कुतरी है।

आमेट गांव के मोतीलाल की भी चूहे खा गए थे आंख

करीब 15 दिन पहले 4 जनवरी 2023 को आमेट गांव निवासी 32 वर्षीय मोती पिता बारेलाल गौंड के शव की आंख चूहों ने कुतर ली थी। मीडिया में खबर आने के बाद मप्र मानव अधिकार आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमएचओ डॉ. ममता तिमोरी को नोटिस दिया था। मामले में सीएमएचओ ने एक जांच कमेटी बनाई थी। हालांकि इस मामले में अभी तक सिर्फ कागज ही दौड़ रहे थे, कार्रवाई कुछ नहीं की गई। इधर चूहे दोबारा अपना काम कर गए।

Indore के अस्पताल में शव को कुतर गए चूहे, अस्पताल प्रबंधन बोला-गलती हो गई | वनइंडिया हिंदी

पितरों को मुक्ति दिलाने पाकिस्तान से भारत आए 45 हिन्दू, अब भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करेंगे

वीडियो फुटेज खंगाल रहे हैं, पड़ताल की जा रही

जिला अस्पताल के शव को फ्रीजर के अंदर रखा था। शुरूआती तौर पर तो शव की आंख को चूहे के द्वारा कुतरते जाने का ही अंदेशाा है। हालांकि मर्चुरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसकी पड़ताल की जा रही है। उससे सही जानकारी लग सकेगी।

- डॉ. अभिषेक ठाकुर, आरएमओ, जिला अस्पताल सागर

English summary

Rodents had eaten the eyes of a person's dead body in the postmortem house of Sagar District Hospital. For the second time in 15 days, even after such an incident, governance-administration rule was established.