MP: संभाग में सबसे रईस ‘खुरई’ नगर पालिका, सात साल में 23 सौ गुना बढ़ा बजट

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 10 सितंबर। मप्र में खुरई नगर पालिका उन चुनिंदा निकायों में शामिल है, जो महज सात सालों में करोड़पति से अरबपति निकायों की श्रेणी में आ गई हैं। नगर पालिका का छह साल पहले सालाना बजट महज 15.32 करोड़ बजट हुआ करता था, चालू वित्त वर्ष में यह बढ़कर 349.10 करोड़ अर्थात साढे़ तीन अरब पर पहुंच गया है। यदि बात करें तो यह बजट सागर नगर निगम के बजट के आधे के बराबर आता है। संभाग में यह सबसे रईस नगर पालिका बन गई है।

मप्र में सागर जिले की खुरई नगर पालिका ने आमदनी और खर्च के मामले में बहुत तेजी से तरक्की की है। मात्र बीते सात सालों में नगर पालिका क्षेत्र में ढेरों योजनाएं ऐसी आई हैं, जिनके कारण इसका बजट बढ़कर 2300 सौ गुना हो गया है। सागर संभाग की पहली नगरीय निकाय है, जिसको बीते आधा दशक में इतनी अधिक योजनाएं मिली हैं और इनके लिए सरकार ने दिल खोलकर पैसा दिया है। इसकी कारण महज 15-16 करोड़ के सालाना बजट वाली नगर पालिका का बजट छह सालों में 349 करोड़ तक पहुंच गया है।

Sagar: बादाम चोरी के शक में जैन मंदिर के पुजारी ने नाबालिग को बंधक बनाया, रस्सियों से बांधकर पीटा

विभागीय मंत्री यहीं से विधायक, केंद्र राज्य की योजनाएं मिली

दरअसल प्रदेश के नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह खुरई विधानसभा से ही विधायक बनकर सदन में पहुंचे है। पहले कार्यकाल में वे गृह एवं परिवहन और अब नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं। उनके कारण सरकार की तमाम छोड़ी बड़ी योजनाओं को यहां पर लागू किया गया है। इसमें भरपूर बजट भी सरकार दे रही है। चूंकी शहर विकास से जुड़ी कोई भी योजना हो, स्थानीय निकाय उसकी नोडल एजेंसी के रुप में काम करती है। सारा पैसा निकाय के खाते में आता है, उसके बाद यहां से भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इस कारण यहां के बजट में यह इजाफा हुआ है। खुरई के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना सीवर, 24 गुणा 365 पानी सप्लाई योजना, पीएम आवास योजना, सीएम आवास योजना, बीएलसी योजना, मुख्यमंत्री अद्योसंरचना के तहत विकास कार्य जैसी बड़ी-बड़ी योजनाएं यहां लागू की गई हैं।

नगर पालिका सीमा का विस्तार, 12 गांव बने नए वार्ड, राजस्व भी बढे़गा

बजट में नगरीय क्षेत्र में शामिल हुए नए क्षेत्र का विकास होगा। इसमें 12 गांव शामिल हैं, यहां पार्षद का चुनाव भी पहली बार होना है। अब तक यहां पंचायत का चुनाव होता था, जिसमें सभी उम्मीदवार निर्दलीय होते थे। लेकिन पार्षद के चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों का मेंडेड जारी हाेता है। जिससे यहां के मतदाताओं के लिए यह चुनाव रोचक होगा। यहां से पंचायत का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी अब पार्षद का चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को समझ कर पार्टियों से टिकट की मांग कर रहे हैं। इनमें वार्ड क्रमांक सरदार वल्लभ भाई पटैल वार्ड, वार्ड क्रमांक 13 रानी अवंतिबाई वार्ड, क्रमांक वार्ड 31 वीर सावरकर वार्ड, वार्ड क्रमांक 32 आचार्य विनोबा भावे वार्ड है। चारों वार्डों में गांवों को शहरी क्षेत्र से जोड़ा गया है। यहां मूलभूत सुविधाएं सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास का विकास होगा।

नगरपालिका का बजट बीते सालों में इस तरह बढ़ता गया

2016-17 15.32 करोड़ रुपए

2017-18 91.95 करोड़ रुपए

2018-19 185.80 करोड़ रुपए

2019-20 141.13 करोड़ रुपए

2020-21 98.24 करोड़ रुपए

2021-22 331.15 करोड़ रुपए

2022-23 349.10 करोड़ रुपए

बडे़-बडे़ प्रोजेक्ट खुरई को मिले, उनकी राशि के कारण बजट बढ़ा है

खुरई नगर पालिका को केंद्र और मप्र शासन से बीते सालों में बड़ी बड़ी योजनाएं और प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महत्वकांक्षी योजनाएं खुरई के लिए दिलाई हैं, इनके कारण नगर पालिका में भरपूर पैसा आया है और नपा का बजट इतना अधिक बड़ गया हैं। सीमा विस्तार भी हुआ है। नए वार्ड बनने से निकाय का राजस्व भी बढे़गा।

- दुर्गेश सिंह, सीएमओ, नपा खुरई, सागर

English summary

The municipality of Khurai, the assembly constituency of the state's Urban Housing and Development Minister Bhupendra Singh, has gone from millionaire to billionaire in the last 6 years. The budget of NAPA has increased by about 2300 times in the last years. In the year 2016-17, the budget of this institution was only 15 crore 32 lakhs, which has increased to more than 349 crores in the year 2022-23.