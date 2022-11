Gour Jayanti: देश का यह शहर मना रहा दीपावली, रोशनी में नहाया पूरा शहर, घर-घर दीप जले

Madhya Pradesh

Gour Jayanti 2022 मप्र के सागर में गौर दीपावली मनाई जा रही है। ठीक दिवाली के जैसे पूरा शहर रोशनी से जगमग हो रहा है। मुख्य मार्र्गाें से लेकर गौरमूर्ति तीन बत्ती से लेकर डॉ. हरीसिंह गौर की विरासत केंद्रीय विवि को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर तरफ रोशनी से जगमग भवन नजर आ रहे हैं। बता दें कि 26 नवंबर को महान दानवीर और विधिवेत्ता व विवि के संस्थापन डॉ हरीसिंह गौर की 153 वीं जयंती है। इसे सागर गौरव दिवस के रुप में मनाया जा रहा है।

