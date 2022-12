Sagar News: कसाईयों ने जंगल को बनाया बूचड़खाना, कुल्हाड़ी से जिंदा गायों को काटा

बेजुबान गायों को जंगल में ले जाकर काटा जा रहा है। खुरई इलाके में हाईवे किनारे बनहट गांव के जंगल में दो गायों के सिर, बोरों में भरा मांस, जंगल में पेड़ से बंधी गाए मिली हैं। इसको लेकर हिन्दू संगठनों में आक्रोश है।

नेशनल हाईवे पर सागर जिले में खुरई के बनहट गांव के पास जंगल में गायों की हत्या की जा रही है। यहां जिंदा गायों को मांस के लिए बेदर्दी से काटा जा रहा है। यहां जंगल में गायों के कटे सिर, कुल्हाड़ी व बोरों में भरा गो-मांस मिला है। जंगल में आसपास पेड़ों से अन्य गाय भी बंधी मिली हैं। कसाईयों ने अब गो-मांस के अवैध कारोबार के लिए जंगलों का रुख किया है।

मामला सागर जिले के खुरई देहात थाना क्षेत्र का है, जहां नेशनल हाईवे के खुरई-सागर मार्ग पर बनहट गांव के जंगल में शनिवार को दो गायों के शव मिले है। पास ही कई बोरों में गोमांस भरा मिला। वन विभाग के अमले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वन विभाग की रुटीन गश्त व सुरक्षाकर्मियों की आहट के चलते मौके से आरोपी भाग खड़े हुए हैं।



खुरई के देहात थाना प्रभारी नितिन पाल ने जानकारी देते हुए ब​ताया कि बनहट के जंगल में दो गायों के सिर, जिन कुल्हाड़ी से गायों को काटा गया ऐसी दो कुल्हाड़ियां, कपड़ा, बोरों में भरा मांस और घटना स्थल के आसपास बोरों में भरा गो-मांस व पेड़ों से बंधी गाये मिली हैं। आशंका है कि इन गायों को भी काटने की तैयारी थी। मौके पर आरोपियों के कपड़े भी मिले हैं। पुलिस ने जेसीबी से गड्ढा करवाकर गायों के कटे सिर व मांस को जमीन में दफना दिया है। पुलिस के अनुसार अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर कर तलाश की जा रही है। इसके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

आरोपियों की तलाशी व जांच के लिए विशेष टीम गठित

खुरई के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सुमित केरकेट्टा ने मीडिया को जानकारी दी है कि गो हत्या के मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। इलाके के रेलवे फाटक के सीसीटीवी फुटेज में आने-जाने वाले लोगों की पड़ताल की जा रही है। खुरई नगर के बाहरी हिस्से में लगे सीसीटीवी के फुटेज भी निकाले गए हैं।

हिन्दू संगठनों ने किया प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई की मांग

जंगल में कुल्हाड़ी से गायों को काटे जाने के मामले में हिन्दू आक्रोशित हैं। रविवार को हिन्दू संगठनों से खुरई में जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी व सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है।

Speechless cows are being slaughtered by taking them to the forest. Heads of two cows, meat stuffed in sacks, cows tied to trees in the forest have been found in the forest of Banhat village on the side of the highway in Khurai area. There is resentment among Hindu organizations regarding this.