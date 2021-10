रतलाम : नवरात्र के पांडाल के बाहर लगाया पोस्टर-'गैर हिंदू का गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है'

Madhya Pradesh

रतलाम, 12 अक्टूबर। इन दिनों देशभर में नवरात्र की धूम है। जगह-जगह गरबा का भी आयोजन हो रहा है। पश्चिम बंगाल से नवरात्र के आकर्षक पांडाल की तस्वीरें आ रही हैं वहीं, मध्य प्रदेश से नवरात्र महोत्सव में लगाया गया पोस्टर सुर्खियों में है।

दरअसल, मध्य प्रदेश के रतलाम में नवरात्र के एक पांडाल में पोस्टर लगाया गया, जिस पर 'गैर हिंदू का गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। निवेदश धर्म प्रचार' पोस्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार मध्य प्रदेश के रतलाम में मां अम्बे चौक अलकपुरी में मां अम्बे नवदुर्गा उत्सव (सांस्कृतिक) समिति की ओर से गरबा का आयोजन हो रहा है। आयोजन स्थल के मुख्य द्वार समेत कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है कि 'गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है'

Madhya Pradesh: Posters barring entry of non-Hindus in Durga puja pandals put up in Ratlam allegedly by Vishva Hindu Parishad

We came to know about these posters from the media. Till now no one has complained about it: Gaurav Tiwari, Ratlam SP (11.10) pic.twitter.com/aIODK4LZpB