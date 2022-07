Madhya Pradesh

सागर, 19 जुलाई। मप्र की दबंग व‍िधायक रामबाई के न‍िशाने पर अब मंत्री और नेताओं की अस्‍पतालें हैं, उन्‍होंने सागर में कद्दावर मंत्री के परिवार से जुड़ी एक न‍िजी अस्‍पताल पर पथर‍िया के एक मरीज के इलाज में लापरवाही के आरोप लगाते हुए प्रबंधन को खूब खरी-खोटी सुनाई। प्रबंधन सामने आने से कतराया तो उन्‍होंने फोन पर ही जमकर चमका द‍िया। बाहर न‍िकलकर उन्‍होंने कहा पब्‍ल‍िक मूर्ख है, ज‍िसे समझ नहीं आता मरीजों को कहां ले जाना चाहि‍ए, उन्‍होंने गुस्‍से में तमतमाते हुए खुलेआम कहा कि मंत्र‍ियों और नेताओं की अस्‍पतालें मरीजों का खून चूसने के ल‍िए खोली गई हैं।

Ministers and politicians are now on the target of MP's domineering MLA Rambai, he slammed the management alleging negligence in the treatment of a stone patient at a private hospital belonging to the family of a strong minister in Sagar. When the management hesitated to come forward, they shone fiercely on the phone itself. When he came out, he said that the public is a fool, who does not understand where the patients should be taken.