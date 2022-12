जंगल में बाघों ने रोक लिया सैलानियों का रास्ता, आधे घंटे तक सांसें थामे एकटक देखते रहे

जंगल सफारी के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व आने वाले सैलानियों को इन दिनों बाघ परिवार के खूब दीदार हो रहे हैं। बीते रोज मॉर्निंग सफारी के दौरान घने जंगल में बाघ परिवार बीच रास्ते में बैठा नजर आया।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Panna Tiger Reserve में बाघों को नजदीक से देखने के लिए देशभर के सैलानी आ रहे हैं। मॉर्निंग सफारी के दौरान जंगल के रास्तों पर बाघों की चहलकदमी और शावकों के साथ बाघिन नजर आ रही हैं। कभी बाघ गाड़ियों के आगे-पीछे घूमकर सैलानियों को रोमांचित करते नजर आ रहे हैं तो कभी इनका रास्ता रोक लेते हैं। बीते रोज भी बाघिन और शावक बीच सड़क पर बैठे नजर आए।

Panna Tiger Reserve में हिनौता और मड़ला रेंज सहित अन्य टेरेटरी में बाघ इन दिनों सैलानियों पर खूब मेहरबान हैं। जंगल सफारी के दौरान नजदीक से जंगल के राजा को निहारने और उनकी मौजूदगी को मेहसूस करने का अलग ही रोमांच होता है। पीटीआर में जंगल सफारी के दौरान जंगल से निकली कच्ची सड़क पर दो शावक के साथ बाघिन नजर आई। बाघिन बीच सड़क पर आराम फरमा रही थी, तो उसके दो किशोर शावक उसके आसपास मस्ती के मूड में नजर आ रहे थे। बाघ परिवार को देखते ही सड़क पर दोनों तरफ से सैलानियों की करीब दर्जनभर कारों के ब्रेक जाम हो गए। सैलानी बाघों को इनते नजदीक देख रोमांचित हुए और अपने कैमरे में इनकी तस्वीरें कैद करने लगे। लोगों को लगा की दो-पांच मिनट में बाघिन उठकर झा​ड़ियों की तरफ चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और करीब आधे घंटे तक बाघिन और शावक सड़क के बीचों-बीच मौजूद बने रहे।

पन्ना में करीब 80 बाघों का कुनबा हो गया है

पीटीआर प्रबंधन के अनुसार टाइगर रिजर्व में अलग-अलग इलाकों में बाघों ने अपनी टे​रेटरी बनाकर कब्जा जमा रखा है। बीते छह महीने पहले तक यहां पर बाघ, बाघिन और शावकों को मिलाकर करीब 76 बाघ मौजूद थे। हालफिलहाल तक यहां पर करीब 80 बाघों की मौजूदगी बताई जा रही है। आगामी समय में भी इनके बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

English summary

These days the tourists coming to Panna Tiger Reserve for Jungle Safari are seeing a lot of tiger family. During the morning safari last day, the tiger family was seen sitting in the middle of the dense forest.