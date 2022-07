Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 10 जुलाई। टाइगर स्‍टेट मप्र में "बाघों" के कारण जल्‍द ही सबसे बड़े "नौरादेही अभयारण्‍य" का नाम खत्‍म होने वाला है! शासन स्‍तर से इसके ल‍िए कागज दौड़ने लगे हैं। केंद्र सरकार ने यद‍ि नौरादेही को टाइगर र‍िजर्व का दर्जा द‍िया तो इस अभयारण्‍य को नया नाम म‍िलेगा "वीरांगना दुर्गावती टाइगर र‍िजर्व" सागर।

The Madhya Pradesh government has decided to give the status of Tiger Reserve to Nauradehi Wildlife Sanctuary. About a month ago, a proposal for this has been sent to the government from the Sagar forest circle. Soon the technical information on this proposal and the departmental process will be completed and sent to the Central Government.