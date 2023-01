MP Weather Update: मौसम की करवट, बुंदेलखंड—ग्वालियर में कोहरा, कई जिलों में बारिश की संभावना

बुंदेलखंड, चंबल, ग्वालियर संभागों के कई शहर घने कोहरे के आगोश में रहे। मिनि​मम विजिबिलिटी काफी कम रही। पश्चिमी डिस्टर्बेंस के कारण एक बार फिर मौसम में बदलाव हुआ है। हालांकि कड़ाके की ठंड का असर कम हुआ है।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

MP Weather Update : मप्र में मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग ने सागर, दमोह, कटनी, रीवा व सतना, जबलपुर, शहडोल सहित आसपास के इलाकों में बारिश व बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इन इलाकों के अधिकांश शहरों में घरा और मध्यम कोहरा छाया रहा। सुबह जब लोगों की आंख खुली तो शहर घने कोहरे के आगोश में डूबे हुए थे। हालांकि प्रदेश में किसी भी जिले में तापमान में कोई खास गिरावट दर्ज नहीं की गई है।

मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार प्रदेश में जबलपुर, शहडोल, सागर सहित विंध्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो स​कती हैं बीते रोज प्रदेश में दमोह, कटनी, सतना, रीवा के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई थी। आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना बन रही है। गणतंत्र दिवस के आसपास बारिश हो सकती है। मालवा के इलाके में मौसम साफ रहेगा। इधर मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को रविवार को सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश और बादल छाए रहे।

दतिया -ग्वालियर को छोड़ बाकी शहरों में पारा 10 के ऊपर

रविवार को मप्र के अधिकांश शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। दतिया में 8 तो ग्वालियर में 8.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इधर बैतूल में 15, नर्मदापुरम में 16.4 खंडवा में 14, भोपाल में 13.6, जबलपुर में 14 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है।

उत्तराखंड में भारी हिमपात,बर्फ से ढकी पहाड़ की ऊंची चोटियां

छतरपुर जिले के बाजना गांव में तेंदुए की दर्दनाक मौत, कुएं में उतराता मिला शव

प्रदेश के इन शहरों में कोहरे का असर रहा

मप्र के छतरपुर, कटनी, दमोह, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, दतिया, मुरैना, और भोपाल जिलों में आज हल्के से मध्यम कोहरा रहा। खजुराहो में सबसे कम विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर रही। भोपाल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 800 मीटर रही। दतिया, दमोह और शिवपुरी में यह 500 से 1000 मीटर रही।​​​​​​​

English summary

Many cities of Bundelkhand, Chambal, Gwalior divisions remained in the lap of dense fog. Minimum visibility remained very low. The weather has changed once again due to the Western Disturbance. However, the effect of severe cold has reduced.