Sagar: पॉश कॉलोनियों में सड़कों पर पानी का सैलाब, लगा मानों घर बहा ले जाएगा

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 14 सितंबर। मप्र के सागर में महज डेढ से दो घंटे की बारिश के दौरान शहर में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए। सबसे ज्यादा बद्तर हालत मधुकरशाह वार्ड के रहवासियों की हो गई। यहां नाले से पिछले दिनों अतिक्रमण हटाया गया था, बावजूद इसके यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क पर नानी इस तरह बहा, जैसे सबकुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। नालों के पास रहने वालों को लगा कि कहीं उनके घर पानी के प्रेशर में बह न जाएं। निगम को फोन लगाया गया, लेकिन कोई मदद न मिल सकी।

Sagar: पॉश कॉलोनियों में सड़कों पर पानी का सैलाब, लगा मानों घर बहा ले जाएगा

सागर में बारिश का दौर जारी है। इस दौरान दोपहर में करीब डेढ़ घंटे की जोरदार बारिश से सिविल लाइन से गोपालगंज, तिली, शिवाजी वार्ड की तरफ विवि की पहाड़ी की तरफ से बहने वाले नालों ने मुसीबत ढा दी। मधुकरशाह वार्ड से निकला नाला उफान पर आ गए। पिछले दिनों यहां जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नालों पर जेसीसबी से अतिक्रमण हटाया गया था। जिसके बाद मलब वहीं छोड़ दिया गया। इधर बारिश हुई तो मुसीबत जस की तस नजर आई। मधुकर शाह वार्ड का मुख्य नाला ऐसे बहने लगा जैसे घरो तक को बहा कर ले जाएगा। इस पूरे इलाके में घरों में दो फीट तक पानी भरा हुआ था। घर-गृहस्थी, फर्नीचर तक पानी में खराब हो गया। नाले के दोनों तरफ सड़क पर दो-दो फीट पानी से आवागमन तक बंद हो गया।

Sagar: शिलांग से आकर सागर में सेक्स रैकेट का हिस्सा बनी युवतियां, दो जगह छापामारी

चार वार्डों में बाढ़ जैसे हालात बन गए

शहर के मधुकर शाह वार्ड के अलावा शिवाजी वार्ड, तिली वार्ड में संपन्न लोग और पाॅश काॅलोनियां बनी है। यहां नालों के आसपास निकाली न होने से बारिश के दौरान सड़कें, घर ओर नालों में पानी ही पानी नजर आ रहा था। बैंक कॉलोनी, द्वारका विहार के पीछे वाली कॉलोनी, सत्यम नगर से लेकर बालक काॅम्लेक्स इलाके तक पानी ही पानी भरा था। इसी प्रकार शहर के दूसरे इलाके गुरुगोविंद िसह वार्ड, विट्ठल नगर वार्ड में निचली बस्तियों से होकर निकले नाले भी उफान पर आ गए और आसपास रहने वालों के घरों में पानी भर गया।

English summary

During the rains in the Sagar of MP, flood-like situations arise in the posh colonies. During the rain of just two hours, water-logging and flood-like situation have arisen in Madhukarshah ward, Shivaji ward, Tili wards of Gopalganj area. The houses were filled with two feet of water. There was a flood on the streets of such overflowing drains.