MP: विजयवर्गीय ने दिग्गी को कहा पापी, बोले-अयोध्या में जाएं रामलला के दर्शन कर पाप धो लें

Madhya Pradesh

सागर, 2 अक्टूबर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मप्र के सागर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिग्गी को अप्रत्यक्ष रुप से पापी बताते हुए कहा है कि वे अपने परिवार -खानदान और कार्यकर्ताओं को लेकर अयोध्या जाएं और श्रीराम लला के दर्शन कर अपने पाप धो लें। विजयवर्गीय सागर में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मलेन को संबोधित कर रहे थे।

कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को मप्र के सागर में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की थी। वे यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने उठे और भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधे मुताबिक होकर पार्टी के इतिहास और शाखाओं से लेकर कश्मीर तक के मुद्दों पर जानकारी देने लगे। इसी दौरान विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि वे हमसे पूछते थे कि अयोध्या का राम मंदिर तो हमारा स्थायी मुद्दा है। यह बनेगा कि नहीं। मैं दिग्विजय सिंह से कहना चाहता हूं कि भाजपा ने आपको और देश को अयोध्या में श्रीराम मंदिर के भूमिपूजन की तारीख तक बता दी थी। अब मंदिर बन रहा हैं आगामी साल 2024 में श्रीराम जी का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। मैं दिग्विजय सिंह से कहना चाहता हूं, आप अपने परिवार, खानदान और कार्यकर्ताओं को लेकर जाएं और श्रीरामलला के दर्शन कर अपने पाप धो लें।

जम्मू-कश्मीर की प्रत्येक पंचायत में तिरंगा फहराया गया है

विजयवर्गीय ने पुरानी बातों को याद करते कहा कि मुझे याद है जब मैं आरएसएस की शाखा जाता था तक हम नारे लगाते थे एक देश में दो निशान, दो विधान नहीं चलेगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जबकि हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं थे। बस नारे लगाते थे। नेहरुजी ने धारा 370 लगाकर इसे लागू किया। मुखर्जी ने इसका विरोध किया। जेल भरो आंदोलन हुआ। कश्मीर की सारी जेलें भी दी गई। इस दौरान जेल में ही मुखर्जी की संदिग्ध रूप से मौत हो गई। फिर जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धारा 370 हटाई गई। तब उसकी घोषणा के समय मैं लोकसभा में मौजूद था। उस पल को मेहसूस किया, जो खुशी हुई उसको में शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आज जम्मू कश्मीर की प्रत्येक पंचायत में तिरंगा फहराया गया। कार्यक्रम को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिह, विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर संगीता सुशील तिवारी सहित भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद थे।

BJP National General Secretary Kailash Vijayvargiya has given a big statement about Digvijay Singh. In the workers' conference in Sagar, he said that Shri Ram temple will be built in 2024, Digvijay Singh should take his family and workers, wash his sins by visiting Shri Ram Lalla.