MP: सागर के जिला जज रहे पूर्व न्यायाधीश भारत भूषण, उनकी पत्नी की कार दुर्घटना में मौत

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 28 सितंबर। मप्र के सागर में विशेष न्यायाधीश रहे पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम भारत भूषण श्रीवास्तव व उनकी पत्नी आभा ने छतरपुर से भोपाल जाते समय कार दुर्घटना के बाद इलाज के बाद दम तोड़ दिया। उनके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। घायल दंपति को गंभीर हालत में बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें भोपाल रेफर किया गया था।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार सागर में पदस्थ रहे सेवानिवृत्त मजिस्ट्रेट भारत भूषण श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी आभा श्रीवास्तव सोमवार को अपनी कार से भोपाल जा रहे थे। राहतगढ़ के पास बेरखेड़ी और मुगरयाऊ गांव के बीच सड़क पर अचानक मवेशी आ गए। उनको बचाने के लिए ड्राइवर ने कार को नियंत्रित करने के प्रयास किए, लेकिन कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कई पलटी खाते हुए सड़क से नीचे उतरकर खाई में गिर गई। घटना में भारत भूषण श्रीवास्तव व उनकी पत्नी और ड्राइवर तीनों गंभीर रुप से घायल हो गए और कार में ही बेहोश हो गए। आसपास से गुजर रहे लोगों ने व ग्रामीणों ने पुलिस और एंबूलेंस को सूचना देकर बुलाया। एंबूलेंस जब तीनों को बीएमसी लेकर पहुंची तो वहां ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया गया था।

बेहोश हुए तो फिर होश में नहीं आ सके

बीएमसी में भर्ती कराए गए पूर्व जज भारत भूषण व उनकी पत्नी आशा हादसे में बेहोश हुए तो फिर होश में नहीं आ सकें परिजन उन्हें पहले बीएमसी से भाग्योदय अस्पताल ले गए थे। यहां पत्नी आशा ने दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर हालत में भारत भूषण को भोपाल रेफर किया गया था, लेकिन भोपाल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसे थम गईं।

English summary

Retired judge and his wife going from Chhatarpur to Bhopal died during treatment after a road accident. The driver died on the spot, while the magistrate's wife died after treatment at Bhagyodaya Hospital and the judge in Bhopal.