Sagar: अष्टमी पूजन के लिए जा रहे परिवार की कार को ट्रक ने रौंदा, कार में ही निकल गया दम

सागर, 2 अक्टूबर। मप्र के सागर जिले में भोपाल मार्ग पर हरदा से कानपुर जा रही एक कार को ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई फीट ऊपर उछलकर कई पलटियां खाते हुए खेत में जा घुसी। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसमें सवार यात्रियों को सिर से लेकर शरीर में काफी गंभीर चोटें आई, जिससे चार सवारियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं एक को गंभीर हालत के चलते बीएमसी में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कार को काटकर, छब्बलों से दरवाजों को तोड़कर शवों को बाहर निकाला जा सका।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार पंकज शुक्ला और उनका परिवार अपनी निजी कार से परिवार के सदस्यों के साथ अष्टमी पूजन के लिए हरदा से कानपुर जाने के लिए निकले थे। सागर राहतगढ़ मार्ग पर बेरखेरी के पास एक आयशर ट्रक ने कार को जोरदार तरीके से टक्कर मार दी। कार और ट्रक दोनों तेजगति के कारण कंट्रोल नही ंकर सके और आमने-सामने से टकरा गए। ट्रक्कर के बाद कई फीट हवा में उछलकर पलटियां खाते हुए सड़क किनारे खेत में जा घुसी। घटना के बाद कार चारों तरफ से काफी डैमेज हो गई। आसपास मौजूद लोगा, राहगीरों और रास्ते से गुजर रहे लोगों ने गाड़िया रोककर कार सवारों को मदद पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन वे सवारियों को कार से नहीं निकाल सके। कुछ समय बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए गाड़ी के गेट को छब्बल व आरी से कटवाकर निकलवाया। इस दौरान तक कार में सवाल पंकज शुक्ला सहित चार लोगों की मौत हो चुकी थी। केवल एक व्यक्ति की सांसे चल रही थीं, जिसे एंबुलेंस की मदद से बीएमसी में भर्ती कराया गया है। यहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है

घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से भागा नहीं बल्कि मौके पर ही पास में रुका रहा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसने प्राथमिक तौर पर घटना को लेकर कहा है कि वह तो सही चल रहा था, कार चालक की गलती से वह ट्रक में आ घुसी थी। हालांकि पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मृतकों की कार का नंबर, मोबाइल नंबरों व घायल के बताए अनुसार परिजनों को सूचना दे दी गई है। वे सागर के लिए रवाना हो गए हैं।

Four members of a family going to their ancestral home Kanpur along with family died in a road accident during Navratri. Pankaj Shukla and family had left Harda for Kanpur by car. A truck rammed the car from the front near Rahatgarh Berkheri in Sagar district.