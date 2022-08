MP: मटकी फोड़ प्रतियोगिता में सिर फोड़ने पर आमादा हुए लोग, कुर्सियां उठाकर एक-दूसरे को मारी

Madhya Pradesh

सागर, 24 अगस्त। मप्र के सागर में विधायक द्वारा कराई गई दही-हांडी प्रतियोगिता के दौरान दो गुट डीजे पर डांस करने को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान तू-तू मैं-मैं के बाद हाथापाई पर उतर आए। दोनों गुट के युवकों ने कुर्सियां उठाकर फेंकना शुरु कर दिया। हालांकि चंद मिनट में ही मामला शांत करा लिया गया। पुलिस कुछ युवकों को पकड़कर थाने भी ले गई।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सागर के विधायक शैलेंद्र जैन हर साल दही-हांडी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कटरा बाजार में म्युनिसिपल के बाहर बडे़ स्तर पर मंच सजाया गया था। सड़क और स्कूल की छत के बीच दही हांडी की मटकी बांधी गई थी। यहां काफी बेहतर तैयारियां की गई थीं। भजनों पर नृत्य करने के लिए डीजे की व्यवस्था भी की गई थी। आयोजन शुरु ही हुआ था कि दही हांडी फोड़ने के लिए आई टीमों में से दो टीमों के कुछ सदस्य डीजे पर डांस करने को लेकर कुछ युवक आपस में भिड़ गए। विवाद के दौरान कुछ युवकों ने बैठने के लिए रखी टेंट की कुर्सियां उठाकर फेंकना शुरु कर दिया। हालांकि मंच से उन्हें सख्त लहजे में हिदायद दी गई और आयोजन में शामिल व कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया, दोनों युवकों को अलग-अलग किया। मौके पर पुलिस को भी बुला लिया गया और युवकों को कोतवाली थाने पहुंचा दिया गया।

During the Dahi-Handi competition organized by the MLA in Sagar, two groups clashed over dancing on the DJ. During this, Tu-Tu got into a scuffle after Main-Main. The youths of both the groups picked up chairs and started throwing them. However, the matter was resolved within a few minutes. The police caught some youths and took them to the police station.