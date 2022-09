NMC की निगरानी में 24 घंटे रहेंगे मेडिकल कॉलेज, सीसीटीवी लगाए, दिल्ली में दिखेगा सबकुछ

Madhya Pradesh

सागर, 23 सितंबर। नेशनल मेडिकल कमीशन (छडब्) अब देशभर के मेडिकल कॉलेजों पर सीधी नजर रख सकेगा। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सहित मप्र और देश के करीब 595 मेडिकल कॉलेजों में एनएमसी कैमरे इंस्टाल करा रही हैं। इनका सीधा कंट्रोल दिल्ली में कंट्रोल कमांड सेंटर में होगा। कैमरों को लगाने का उद्देश्य बीएमसी की व्यवस्थाओं, ओपीडी में मरीजों की संख्या, डॉक्टरों की लेटलतीफी, बायोमेट्रिक्स मशीन से अटेंडेंस, ओटी, गायनिक वार्ड, पीआईसीयू, एनआईसी जैसी इकाई पर सीधे तौर पर दिल्ली से नजर रखी जाएगी।

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से भेजे गए 25 सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम चल रहा है। शुक्रवार को अस्पताल में इसके लिए सर्वे चल रहा था कि कहां-कहां किस प्वाइंट पर कैमरे इंस्टाल किए जाने हैं। इन कैमरों को लगाने के लिए एनएमसी से मेडिकल कॉलेज को बकायदा पूरी गाइड लाइन भेजी गई है। किन विभागों में कहां-कहां पर ये कैमरें होंगे, किस यूनिट में किस महत्वपूर्ण स्थान या प्वाइंट पर इन्हें लगाया जाएगा। इसको लेकर दिशा-निर्देश भी हैं। एनएमसी की बायोमेट्रिक्स मशीनों के ऊपर भी इन कैमरों को लगाय जाएगा। जिस प्वाइंट पर यह कैमरा फोकस करेगा, उस प्वाइंट को एनएमसी के अधिकारी दिल्ली में बैठकर 24 घंटे नजर रख सकेंगे।

देश में करीब 595 मेडिकल कॉलेज एनएमसी के कैमरों की नजर में रहेंगे

एनएमसी की अधिकृत बेवसाइट से मिली जानकारी अनुसार एनएमसी के अधीन देशभर में मौजूद करीब 595 मेडिकल कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरें लगवाने जा रहा है। इसको लेकर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 25 सीसीटीवी कैमरे लगाएं जाने हैं, जो सीधे एनएमसी के अधीन दिल्ली से कंट्रोल होंगे, वहीं इनकी रिकार्डिंग होगी और इसके लिए पूरा एक कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित होगा। यह कैमरे मेडिकल काॅलेज अस्पतालों में मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर पंजीयन काउंटर, ओपीडी, लैब, आपरेशन थिएटर के बाहर, लेबर रुम के बाहर, लेक्चर हाॅल सहित अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर लगेंगे।

सेंसर और अलर्ट सिस्टम से लैस हैं अत्याधुनिक कैमरे

पूर्व में एनएमसी ने 3 कैमरे यहां इंस्टाल कराए थे। ओपीडी व अन्य प्वाइंट पर इन्हें लगाया गया था। यह ट्रायल बेस पर था। अब 22 और कैमरे भेजे गए हैं। इनको कहां-कहां इंस्टाल कराया जाना है, इसको लेकर तकनीशियनों के साथ सर्वे कराया जा रहा है। एक-दो दिन में ये कैमरे इंस्टाल कर दिए जाएंगे। यह अत्याधुनिक कैमरे हैं, जिन्हें हमारे यहां से इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। यह वायरलैस कैमरे हैं। जिन्हें हमें इलेक्ट्रिक लाइन से सप्लाई देना है। बाकी इनकी प्रोग्रामिंग, नेट आदि की व्यवस्था एनएमसी से की गई है। ये 24 घंटे काम करेंगे।

डॉ. एसपी सिंह, सहायक अधीक्षक, बीएमसी

कैमरे आ गए हैं, इंस्टाल करा रहे हैं

एनएमसी की तरफ से हमारे लिए 22 सीसीटीवी कैमरे भेजे गए हैं। 3 पहले से लगे हैं। इन कैमरों को अस्पताल में ओपीडी, विभागों में, बायोमेट्रिक्स मशीन के ऊपर तथा जहां-जहां बताया गया वहां लगवाया जा रहा है। कैमरों की खरीदी हमने नहीं की है। यह दिल्ली से ही भेजे गए हैं। हमें सिर्फ इंस्टाल कराकर चालू कराकर एनएमसी को रिपोर्ट करना है।

- डॉ. आरएस वर्मा, डीन, बीएमसी सागर

The National Medical Commission is installing CCTV cameras to monitor medical colleges across the country 24 hours a day. Their control will remain at the Control Command Center in Delhi. NMC will be able to take real time updates and trace the defaulters instantly. The purpose of installation of CCTV cameras is to monitor the delay of doctors, OPD, OT, ward of the medical college for 24 hours.