MP निकाय चुनाव में बड़ी जीत पर CM शिवराज ने जनता का जताया आभार तो कांग्रेस बोली, 'ये सत्ता और प्रशासन की जीत'

भोपाल, 18 जुलाई। मध्य प्रदेश में पहले चरण के लिए 11 नगरीय निकायों में हुए चुनाव के परिणाम आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 7 नगर निगम में भाजपा के महापौर बने हैं। 3 नगर निगम में कांग्रेस को जीत मिली है जबकि सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इंदौर में बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव ने जीत दर्ज की है। भार्गव की जीत पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया है।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी ने इंदौर के लोगों के कल्याण के लिए काम किया। वर्षों से इंदौर की पहचान में सुधार हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इंदौर अन्य शहरों के लिए मॉडल बन गया है। हम इंदौर की संस्कृति को समृद्ध करने और आईटी क्षेत्र में इसके बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही वजह है कि जनता ने हमें वोट दिया। शहर के विकास के लिए हम हमेशा की तरह अच्छा काम करते रहेंगे।

निकाय चुनाव में BJP की जीत पर CM ने दिया बड़ा बयान

मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इतिहास रचा है और इस बार 80% से अधिक सीटें जीती हैं। ये भाजपा की जनकल्याण नीतियों की वजह से ही संभव हुआ है।

Bhopal | "BJP has scored a record-breaking victory in the civic body elections. BJP has scripted history, and won over 80% of the seats this time," says Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan on Municipal Corporation election results pic.twitter.com/InXKljCPgk

भाजपा की जीत पर कमलनाथ ने लगाया ये आरोप

निकाय चुनावों में भाजपा की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की यह जीत सिर्फ पुलिस, प्रशासन और पैसे की जीत है। आगामी 15 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुझे यकीन है कि जनता हमारा समर्थन करेगी और कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी।

MP | Contrary to what BJP claims, they have not won (in Municipal elections). It is just a victory of the police, administration and money. Assembly elections would be held in 15 months. I am sure that the public would back us: Former CM Kamal Nath in Bhopal pic.twitter.com/H7zEHgo95p