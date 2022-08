MP: स्कूल के पास पहुंचा मगरमच्छ, देखकर उडे़ होश, दो घंटे घेरकर खडे़ रहे

Madhya Pradesh

सागर, 17 अगस्त। मप्र में बीते रोज शिवपुरी में पाॅश काॅलोनी में बारिश के दौरान मगरमच्छ के सड़कों पर पहुंचने और पूरी काॅलोनी दरवाजे बंद कर छतों पर पहुंचने के बाद बुधवार को दमोह जिले के अधरौटा में सरकारी स्कूल के परिसर तक एक बड़ा मगरमच्छ पहुंच गया। स्कूल जा रहे बच्चों की नजर मगरमच्छ पर पड़ी तो पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हो-हल्ला मचने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गांव के लोग मौके पर इकट्टा हो गए।

During heavy rains, normal and poisonous animals, even dangerous creatures like crocodiles are also approaching the population. On Wednesday, a crocodile reached near the government school in Adhrauta of Damoh district. On the way to school, when the children and the villagers around them saw the crocodile, everyone was blown away. For about two hours, the villagers stood around the crocodile.