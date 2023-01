MP Weather Update: आसमान से बरसी आफत, ओलों से तीन दर्जन गांव में फसलें चौपट

कड़ाके की ठंड से राहत के बाद अब बारिश के साथ गिरे ओलों ने किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। बुंदेलखंड इलाके के घुवारा, बिजावर और बड़ामलहरा के दर्जनों गांवों में फसल खेतों में बिछी नजर आ रही है।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Weather Update: इन राज्यों में घना कोहरा करेगा परेशान, Delhi-NCR में सताएगी ठंड | वनइंडिया हिंदी

मप्र के बुंदेलखंड इलाके में दो दिन पहले अचानक से बदले मौसम ने जहां किसानों को राहत दी तो दो दिन से झमाझम बारिश का दौर जारी है। छतरपुर-टीकमगढ़ जिलों के बड़ा मलहरा, बिजावर व घुवारा इलाके के दर्जनों गांवों में पानी के बाद बड़े-बड़े ओले गिरने से फसलें चौपट हो गई। किसानों के अनुसार गेहूं, जौ और सरसों की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। छतरपुर जिले में तेज हवाओं के असर से खेत में बिजली के पोल और पेड़ तक धराशाई हो गए। सागर जिले में शुक्रवार को भी बादल छाए है और बारिश का मौसम बना हुआ है।

मौत का लाइव वीडियो: आंखों पर पट्टी बांधकर आया और ट्रेन के सामने लेट गया

English summary

After respite from the bitter cold, now the hailstorms along with the rains have put the farmers in trouble. Crops are seen lying in the fields in dozens of villages of Ghuwara, Bijawar and Badamalhara in Bundelkhand region.